Calciomercato Juventus, svelato l’intreccio di mercato: tutto sul portiere

Calciomercato Juventus, svelato l’intreccio di mercato. La società bianconera punta tutto sul portiere in scadenza

Eccolo l’intreccio di mercato. Svelato da calciomercato.it, che mette a nudo le probabili ricerche juventine per la prossima stagione. Fari accesi sul portiere. Un ruolo fondamentale. Che però, negli ultimi anni, ha visto una differenza. I pali della porta bianconera non sono protetti da un italiano. Dopo l’addio di Buffon è arrivato il polacco Szczesny. Che ha dimostrato, comunque, di saperci fare.

Ma la Juventus, nonostante questo, starebbe cercando di cederlo. È stato proposto in Premier League, ma al momento non sarebbero arrivate notizie positive. Non ci sarebbe club inglesi davvero interessati all’estremo difensore. E allora potrebbe rimanere a Torino. Anche se…

Calciomercato Juventus, tutto su Donnarumma

Il rinnovo che Donnarumma con il Milan ancora non ha firmato, tiene vive le speranze della Juventus di dare, da qui ai prossimi anni, il portiere alla Nazionale azzurra. È quasi sempre stato così. E adesso Paratici ci vorrebbe riprovare. I rossoneri hanno dato un ultimatum a Raiola: verrà atteso un altro mese. Ma le parti sono distanti al momento. Il procuratore chiede 12 milioni, il Milan ne offre 8. In questo modo è difficile arrivare ad un accordo.

E Gigio rimane in scadenza. A giugno potrebbe salutare la compagnia a parametro zero (ipotesi, questa, che rimane assai difficile) e decidere lui con lo status di svincolato con chi firmare. Il tempo per i rossoneri stringe e la Juventus rimane alla finestra. La cosa certa è che non interferirà nella trattativa. Ma si comporterà di conseguenza. Poi c’è anche da dire che all’orizzonte squadre che in questo momento possono davvero prendere Donnarumma sono poche. In Europa solamente il Psg (che però ha Navas in scadenza nel 2023) non ha un portiere di primissimo livello. Ed ecco che la pista bianconera rimane aperta. Eccome.