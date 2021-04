Calciomercato Juventus, futuro allenatore: “Fra 4-5 anni lo vedo lì”

E’ un periodo molto importante per il calciomercato della Juventus, che in estate vedrà i bianconeri muoversi alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti.

C’è tuttavia un nodo molto importante da sciogliere ed è quello legato all’allenatore. La posizione di Andrea Pirlo è da valutare, alla fine di questa stagione si tireranno le somme anche se la dirigenza ha manifestato l’intenzione di voler proseguire con il campione del mondo 2006 in panchina. Tuttavia i tifosi non sono affatto soddisfatti dal cammino della loro squadra in questi mesi. Fuori dalla Champions League già agli ottavi, in campionato il decimo scudetto consecutivo sta ormai per sfumare. E l’obiettivo è quello di riuscire quantomeno a conquistare un piazzamento tra le prime quattro.

