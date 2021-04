Calciomercato Juventus, altra concorrente per l’esterno: la situazione

Calciomercato Juventus, alla lista delle contendenti per l’esterno, si aggiunge anche il Psg: la situazione attorno al calciatore

Non solo le italiane, con la Juventus in testa e il Milan subito dietro. Ma ci sono anche diversi club europei che avrebbero messo gli occhi attorno all’esterno del Real Madrid, che sabato, contro il Barcellona, potrebbe aver giocato l’ultima partita della sua carriera con la maglia Blancos, visto l’infortunio che probabilmente gli farà chiudere in maniera anticipata la stagione.

Lucas Vazquez, in scadenza di contratto, è sicuramente uno degli elementi che maggiormente attirano le attenzioni per il prossimo mercato. Esterno d’attacco, in questa stagione Zidane lo ha impiegato molto spesso come terzino, visti i continui stop sulla linea difensiva del Real Madrid. Che hanno costretto il tecnico francese ad inventarsi diverse soluzioni. Questa ha dato i frutti sperati.

