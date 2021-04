Ramsey-Juventus al passo d’addio, Calciomercato: il top club ha un piano

Calciomercato Juventus, Ramsey sempre più vicino all’addio: il gallese è entrato nel mirino del top club, che ha un piano

Calciomercato Juventus Ramsey / Il suo sbarco all’ombra della Mole avrebbe dovuto far rivivere i fasti degli inserimenti alla Tardelli o alla Marchisio: del resto, Aaron Ramsey ci aveva abituati a questo, e a molto altro, negli anni di militanza all’Arsenal. E invece il gallese in questi due anni è sembrata la copia sbiadita di se stesso e così, a meno di clamorosi colpi di scena, al termine di questa stagione si consumerà il triste epilogo di una storia cominciata male, a proseguita anche peggio.

Come riportato da tuttojuve.com, il Liverpool avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del calciatore per cercare di preparare il terreno in vista di un ritorno del centrocampista in Premier League; cessione che permetterebbe alla Juve si mettere a bilancio una discreta plusvalenza, e di risparmiare sui quasi 7 milioni netti che Ramsey percepisce attualmente.