Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: il consiglio di Allegri è chiaro

Scrive #Repubblica che, al momento dell’addio nell’estate 2019, #Allegri abbia suggerito ad #Agnelli di “liberarsi” di #Ronaldo perché rallentava la crescita della Juventus sia come squadra che come società. Se fosse vero, diventano più comprensibili le ragioni della separazione pic.twitter.com/pCA6nadmXB

— Giovanni Capuano (@capuanogio) April 13, 2021

E così, nell’edizione odierna della Repubblica campeggia a caratteri cubitali l’indiscrezione secondo la quale Max Allegri, poco prima di essere esonerato dalla Juventus, avrebbe consigliato ad Andrea Agnelli di cedere l’attaccante portoghese, reo di ostacolare la valorizzazione e la crescita degli altri calciatori in rosa. Una notizia che non sarà mai confermata dai diretti interessati, sia chiaro, ma che la dice lunga su come abbia vissuto la permanenza dell’attaccante ex Real Madrid tutto l’ambiente Juve. Ma ci sono altre novità.

Juventus, Cr7 prigioniero del suo contratto: le ultime

Sempre Capuano, sul proprio profilo Twitter, ha inserito recentemente un post nel quale espone la sua personale visione sul sodalizio Cr7-Juve, affermando che il cinque volte pallone d’oro è attualmente “imprigionato” dal suo contratto faraonico di 30 milioni di euro annui. Il Real Madrid ha sondato l’ipotesi relativa ad un clamoroso ritorno, ma non ha affondato il colpo; il Psg sembra aver mollato la presa. Quale sarà il futuro del Campionissimo?

