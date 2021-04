Calciomercato Juventus, l’erede di Ronaldo arriva con lo scambio

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso: vuole l’attaccante. Possibile che si intavoli un super scambio? Le ultimissime

Calciomercato Juventus/ La Juve di Andrea Pirlo si gioca una fetta importante delle possibilità di accedere alla prossima edizione della Champions League contro l’Atalanta, snodo cruciale della stagione dei bianconeri, che qualora dovessero vincere, metterebbero una seria ipoteca sulla conquista almeno del terzo posto. Tuttavia, la dirigenza ha cominciato da tempo a tastare il terreno per anticipare quelle mosse che potrebbero permettere alla compagine piemontese di ricucire il gap che si è venuto a creare rispetto all’Inter capolista.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Allegri is back: contatti avviati, c’è l’incontro

Molto dipenderà, a dire il vero, dall’eventuale cessione di Paulo Dybala, il cui rinnovo di contratto fino al 2025 si è infranto sulla tenace convinzione della Joya di non smuoversi dalla richiesta iniziale di un quadriennale a 15 milioni di euro a stagione. Chiaramente, se non si dovesse trovare un accordo a stretto giro di posta, l’argentino sarà messo sul mercato, alla ricerca di possibili acquirenti, per esorcizzare quantomeno il rischio di perderlo a zero tra poco più di un anno. In queste ultime ore è rimbalzato l’indiscrezione che vedrebbe Dybala coinvolto in uno scambio con l’Atletico Madrid per arrivare a Joao Felix.