Tifosi sugli spalti agli Europei: presa la decisione

Per la Juventus la stagione in corso è stata difficile da affrontare senza il supporto dei propri tifosi. In vista degli Europei c’è però una buona notizia.

Si avvicina infatti l’appuntamento calcistico più importante di questo 2021, con la nazionale azzurra di Roberto Mancini che punterà ad ottenere un trionfo che in Italia manca da tantissimo tempo. La preoccupazione più grande però è legata alla presenza dei tifosi all’Olimpico per la gara inaugurale tra gli azzurri e la Turchia e per le altre 3 gare che sono in calendario a Roma. L’Uefa infatti ha chiesto con decisione che gli spalti possano tornare ad accogliere i tifosi. Stadi non al completo, ma comunque con una presenza importante di pubblico per mettersi alle spalle questo brutto periodo legato al Covid. E finalmente è arrivato l’ok da parte del Governo.

LEGGI ANCHE —>Juventus, Cristiano Ronaldo nel mirino: lo scherzo dei giocatori dell’Atalanta