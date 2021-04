Dybala-Juventus, calciomercato: aria d’addio | Scambio con il Bayern

Calciomercato Juventus, Dybala andrà al Bayern? Paratici ha in mente un super scambio: analizziamolo insieme

Dybala Juventus calciomercato/ La Juventus contro l’Atalanta si troverà a giocarsi una fetta importante della sua stagione: un’eventuale vittoria contro la banda di Gasperini ipotecherebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League dei bianconeri, che hanno visto ridimensionati i propri obiettivi. Molto è dipeso dalle assenze alle quali Pirlo è stato costretto a sopperire il più delle volte con esperimenti tattici che raramente hanno sortito i propri effetti. L’assenza di Paulo Dybala, forse, è stata quella che ha pesato di più: stagione no per la Joya, anche fuori dal rettangolo verde, con un rinnovo che tarda ad arrivare.

Il tanto sospirato prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2022 non c’è, e la Juve sta ragionando se decidere di inserire o meno l’argentino in qualche trattativa, per mettere a bilancio una plusvalenza quanto mai indispensabile in questo periodo storico. Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, i bianconeri potrebbero decidere di bussare alla porta del Bayern Monaco.