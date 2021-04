Milinkovic Savic alla Juventus, calciomercato: il serbo può arrivare dopo tre grandi cessioni. I nomi in ballo

Calciomercato Juventus Milinkovic / Anche contro il Verona un suo goal ha sbrogliato una situazione che si stava facendo assolutamente complicata per la compagine di Simone Inzaghi, dopo che i biancocelesti avevano sfiorato più volte il vantaggio. L’uomo delle partite decisive, Sergey Milinkovic Savic, non ha di certo perso il suo appeal a livello internazionale: il serbo fa gola alle big non solo del nostro campionato, ma anche della Premier e della Ligue 1.

In Italia, la Juventus sembra la squadra più accreditata a provare il blitz, fermo restando che il patron laziale Claudio Lotito non intende svendere il proprio gioiello. Nella maniera più assoluta. Ragion per cui, la Lazio si siederà al tavolo delle contrattazioni solo ed esclusivamente nel caso in cui arrivasse un club disposto ad offrire almeno 70 milioni di euro. Una cifra che, alla luce dell’emergenza sanitaria sempre più pervasiva, difficilmente potrà essere raggiunta, a meno che non ci siano cessioni importanti.