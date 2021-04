Calciomercato Juventus, colpo Villar dalla Roma: c’è lo scambio

Villar alla Juventus, calciomercato: idea scambio con la Roma. I bianconeri pensano al centrocampista giallorosso e sono pronti all’assalto

Calciomercato Villar Juventus Roma / Ore primaverile assolutamente frenetiche. La stagione volge a termine, e i dirigenti dei top club sono al lavoro per programmare i prossimi colpi da consegnare ai rispettivi allenatori. In questo senso, anche la Juventus ha cominciato da tempo a scandagliare il mercato alla ricerca di colpi importanti per migliorare alcuni reparti che si sono dimostrati piuttosto fragili nel corso di questa stagione. Uno di questi è il centrocampo che, per stessa ammissione di Pirlo, necessita di qualità e sostanza.

Sono tanti i nomi in mediana sulla lista di Paratici. Ai “vecchi” pallini del CFO bianconero, De Paul e Locatelli in primis, è da aggiungere anche Gonzalo Villar che, stando a quanto riferito da As Roma Live.it, sarebbe entrato nel mirino della Juventus. Lo spagnolo è stato impiegato con continuità da Fonseca e, sebbene non abbia ancora messo a referto nessun goal, ha dimostrato personalità, carisma, ed intraprendenza. Sono ben 26 le apparizioni in campionato del classe ’98, senza contare le presenze maturate in Europa League; dopo un inizio di stagione stentato, Villar insomma si è conquistato in pianta stabile un ruolo da titolare, spesso giocando sia da play maker che da mezzala.