Calciomercato Juventus, Zidane nuovo allenatore: c’è un annuncio

Zidane alla Juventus, calciomercato: annuncio sul nuovo tecnico.

Calciomercato Juventus Zidane / A meno di clamorosi colpi di scena, Zinedine Zidane non siederà sulla panchina della Juventus la prossima stagione. Come riportato da calciomercato.it, l’opera di convincimento di Florentino Perez avrebbe sortito i suoi effetti, con Zizou che si sarebbe deciso a restare almeno un altro anno sulla panchina dei Blancos, alla luce degli ottimi risultati conseguiti sia in campionato che in Champions League.

Le Merengues infatti si sono portati ad un punto dall’Atletico Madrid e sono a un passo dall’approdo alle semifinali della massima competizione continentale, dopo un inizio davvero disastroso. Tuttavia, probabile che quest’estate si avvierà una mini rivoluzione, per cercare di rinnovare una rosa che necessita di rinforzi importanti in zone nevralgiche del campo: l’addio di Marcelo e di Lucas Vasquez, in questo senso, sembra essere sempre più probabile. Dunque la Juventus sarà costretta a virare su altri obiettivi: resta in piedi sempre l’affascinante ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri, con il quale il presidente Agnelli avrebbe tenuto dei summit nel corso dei giorni scorsi. Seguiranno aggiornamenti.