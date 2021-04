Calciomercato Juventus, Aguero sempre più vicino: offerto un biennale

Aguero alla Juventus, calciomercato, contatti molto avviati. Paratici ha proposto una super offerta al Kun

Aguero Juventus calciomercato / Con Dybala sul piede di partenza e un Morata per il quale non ci sono ancora novità per quanto concerne un suo riscatto dall’Atletico Madrid, la necessità di un acquisto importante in attacco è diventata per la Juventus di incombente importanza. Dopo che il Kun Aguero ha annunciato la propria volontà di separarsi dal Manchester City, con il quale non ha rinnovato il suo contratto in scadenza quest’estate, è partito il tam tam mediatico inerente un possibile approdo dell’attaccante a Torino.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo Villar dalla Roma: c’è lo scambio

Voci alimentate dalle indiscrezioni fatte trapelare da calciomercato.it, secondo le quali Fabio Paratici avrebbe rotto gli indugi e avrebbe proposto all’argentino un ricco contratto biennale, da 10 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, molto alta per un giocatore che non è più nel fiore degli anni, e che il diretto interessato si sarebbero riservato di valutare con attenzione.