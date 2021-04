Calciomercato Juventus, il Manchester United sarebbe interessato al portiere titolare bianconero Wojciech Szczęsny.

Calciomercato Juventus, la rivelazione lanciata da Momblano avrebbe del clamoroso, infatti il Manchester United avrebbe mosso un sincero interesse per il portiere titolare di Pirlo, Wojciech Szczęsny. Il polacco sarebbe nella lista dei desideri dei Red Devils che avanzerebbero un offerta già a fine stagione. Un motivo in più per pensare che la Juve, ora, può seriamente valutare l’operazione Donnarumma sempre più in stand by con la dirigenza rossonera. Il portiere italiano è nella lista dei desideri, forte già nel presente ma anche nel futuro: l’erede perfetto di Gigi Buffon, non è un caso che si faccia chiamare anche lui Gigio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, retroscena sul perché del rifiuto: il motivo

Calciomercato Juventus, il Manchester Utd vuole un titolare di Pirlo

Interesse dei Red Devils verso il portiere polacco della Juventus, lo annuncia Momblano, che come viene riportato da ‘Calciomercato.it’ ha detto: “ “So che si dice che dopo la Juventus, Szczesny tornerà in Inghilterra e sostiene di avere interessamenti concreti, vedi Manchester United alle prese con la questione de Gea“.