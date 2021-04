Calciomercato Juventus, Agresti: “Il suo futuro lontano da Torino”

Nella prossima estate il calciomercato della Juventus è destinato inevitabilmente ad essere rovente visti i tanti movimenti previsti in entrata e in uscita.

Non ci sono dubbi sul fatto che alla fine del campionato in corso la dirigenza effettuerà le sue valutazioni definitive in vista del futuro. Ci sono alcuni elementi della Juventus che potrebbero essere sacrificati sul mercato, altri che hanno un po’ deluso le aspettative e quindi partiranno magari senza eccessivi rimpianti. E c’è anche da capire quale sarà il futuro di due bandiere bianconere, vale a dire il difensore centrale Chiellini e il portiere Gigi Buffon. Che non sembra avere affatto intenzione di appendere i guantoni al chiodo.

