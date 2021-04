Calciomercato Juventus, colpo in mediana dal Real: lo porta Cr7

Calciomercato Juventus, Ronaldo intermediario dell’affare con il Real: Cr7 vuole un centrocampista dei Blancos

Calciomercato Juventus Ronaldo Casemiro/ Sebbene la stagione non stia andando come tutto il mondo bianconero si auspicava, la Juventus potrà giocarsi le sue chances di accedere alla prossima edizione della massima competizione continentale nella gara contro l’Atalanta, in quello che si preannuncia essere un vero e proprio spareggio Champions. Tuttavia, da tempo gli uomini mercato della Vecchia Signora hanno cominciato a sondare il terreno, per dare il là a quei colpi che potrebbero far fare il salto di qualità alla rosa attualmente allenata da Andrea Pirlo.

Urgono rinforzi soprattutto a centrocampo, reparto che ha palesato limiti importanti sia in fase di impostazione che di contenimento. Non è un caso che i principali indiziati a partire siano proprio Ramsey e Rabiot, che hanno deluso le aspettative. Soprattutto il gallese non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, frenato da problemi fisici e problematiche, che hanno consegnato ai tifosi juventini il lontano parente del calciatore ammirato con la maglia dell’Arsenal. Stando a quanto riferito da calciomercato.it, uno dei prossimi acquisti della Juventus potrebbe essere il brasiliano Casemiro, incontrista del Real Madrid.