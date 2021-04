Calciomercato Juventus, Kean pronto al ritorno? Che intreccio con Icardi

Kean alla Juventus, calciomercato: nelle ultime ore l’attaccante è stato nuovamente accostato ai bianconeri. Ecco la sua decisione

Calciomercato Juventus Kean / La finestra estiva è alle porte, e i rumours di mercato inevitabilmente si moltiplicano. Nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge l’ipotesi un clamoroso ritorno di Moise Kean in bianconero, alla luce delle ottime prestazioni fornite dall’assistito di Mino Raiola con la maglia del Paris Saint Germain, dove è attualmente in prestito. A fine stagione, il bomber ritornerà all’Everton, club proprietaria del suo cartellino, dal momento che non era stato inserito alcun diritto di riscatto nell’ambito della trattativa tra Psg ed Everton.

Ciò non esclude che Moise non possa far ritorno all’ombra della Tour Eiffel, anche perché, stando quanto fatto trapelare dai media transalpini, Leonardo avrebbe già avviato i contatti con le Toffees per acquistarlo a titolo definitivo. Ovviamente l‘Everton, dal canto suo, non intende fare sconti, e chiedere per il suo attaccante 50 milioni di euro: intense ore di riflessione in casa Psg, a cui è accostato anche Leo Messi, in uscita dal Barcellona.