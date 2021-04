Juventus, l’apertura di Gravina in vista della Coppa Italia

La Juventus sarà la protagonista della finale di Coppa Italia, con la squadra di Pirlo che sarà opposta all’Atalanta di mister Gasperini.

Riuscire a portare a casa il trofeo sarebbe davvero molto importante per i bianconeri. Che hanno detto presto addio alla possibilità di conquistare la Champions League e che non riusciranno, con molta probabilità, a conquistare il decimo scudetto consecutivo. Al di là della necessità di ottenere un piazzamento nei primi quattro posto, fondamentale per andare in Champions e anche per assicurarsi importanti introiti economici, alzare al cielo la Coppa Italia sarebbe senz’altro una grande soddisfazione. Si giocherà il prossimo 19 maggio.

