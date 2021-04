Buffon, destinazione a sorpresa per il portiere bianconero

Incerto il futuro di Gianluigi Buffon. Il portierone della Juventus vuole giocare da titolare. L’Atalanta potrebbe essere la sua nuova meta.

Le prossime saranno settimane di riflessioni per Gigi Buffon, che ha scelto di continuare a giocare almeno un altro anno. Dovrà decidere se farlo ancora alla Juventus (può rinnovare come secondo portiere) o altrove. In questo modo chiuderebbe la carriera da titolare (vorrebbe giocare di più). A sorpresa, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe tornata in auge anche l’Atalanta. La Dea, per tentare di convincerlo, potrebbe anche assicurargli un ruolo da protagonista, per permettergli di chiudere la carriera al meglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’annuncio dell’ex Moggi svela il futuro di CR7