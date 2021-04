Dybala, cosa succede alla Joya. La Juventus a Bergamo…

Paulo Dybala sta lavorando per tornare al top della forma. Contro l’Atalanta Pirlo potrebbe pensare di utilizzarlo dal 1′ con Ronaldo.

C’è Dybala con Ronaldo? Tutti gli indizi portano al ritorno della super coppia per l’assalto all’Atalanta. Domenica, del resto va in scena lo snodo fondamentale nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. Sta per scoccare l’ora della Joya, insomma, che sta facendo il conto alla rovescia per ritrovare una maglia da titolare. Sono infatti passati oltre tre mesi di distanza dell’ultima volta. E per dimenticare proprio quell’ultima volta, datata 10 gennaio contro il Sassuolo, giorno dell’infortunio al ginocchio sinistro che ha dato il via al lungo periodo buio dell’argentino.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo contro Gasperini, panchina in ballo. Presente e futuro della Juventus?

Dybala, la Joya è pronta

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione e spiega come possa giocare in coppia con Cristiano Ronaldo. Per tutta questa settimana, Andrea Pirlo ha provato Dybala accanto a CR7, con alcune divagazioni anche sul tridente con Morata. La soluzione iper-offensiva, in ogni caso, è ancora allo studio e non sembra ancora arrivato il momento per sperimentarla con i tre punti in palio. La partita contro l’Atalanta è troppo importante per continuare a fare esperimenti. Ma il numero dieci è pronto. Non vede l’ora di tornare ad incidere.