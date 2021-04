Pirlo contro Gasperini, panchina in ballo. Presente e futuro della Juventus?

Gasperini può far saltare il banco in casa Juventus. Pirlo si gioca nuovamente la panchina, ma stavolta con l’osso più duro: l’Atalanta.

Eccoci arrivati ad una nuova resa dei conti. Andrea Pirlo si gioca la panchina al cospetto dell’Atalanta. La temibile compagine orobica che fa dell’intensità e della qualità la sua arma migliore. Una chiave di lettura per il futuro è rappresentata dall’allenatore nerazzurro Gasperini. E’ lui uno dei candidati a prendere il posto del “Maestro” su quella panchina che vide in lontananza dal settore giovanile. Insomma, l’incrocio di domenica risulterà fondamentale non solo per la Champions League.

Gasperini per il post-Pirlo?

«Il campo era casa sua, e mia, fin da ragazzini – racconta Vincenzo Chiarenza, tecnico che ha lavorato con lui e poi ne è stato il successore -. Lo stile Juve e quella cultura sportiva ce l’avevamo dentro». Arriva dalla Gazzetta dello Sport la candidatura più forte per Gasperini tramite un suo caro ex collaboratore. «Ha un suo metodo e una personalità molto forte: se arriva in un club, si impone. Ma se fossi nella Juve, per un percorso con giovani come Chiesa e Kulusevski lui sarebbe l’allenatore ideale», si lancia invece l’ex punta Palladino. E con Chiarenza si gioca in casa: «Io lo dico da sei-sette anni. Certo che sarebbe pronto: ha un gioco moderno che si addice a certi giocatori, conosce bene l’ambiente e ha tutto per una squadra come la Juve». Intanto la sfida alla pari con Pirlo.