Juventus, la promessa di Chiellini infiamma i tifosi. Il difensore toglie qualunque possibilità di vederlo con altre squadre

Un matrimonio a vita quello tra Chiellini e la Juventus. Un matrimonio che forse continuerà. Ma se così non fosse non lo vedremo mai con una maglia diversa da quella bianconera sia in Italia che in Europa. Una scelta di cuore. Dettata dal legame profondo tra Chiello e la Vecchia Signora.

Intervistato da Sky Sport, il difensore ha chiuso tutte le possibilità. “Con un’altra maglia? È fantamercato. Sicuramente non in Italia o in Europa. Non è poi un tema attuale. Adesso sono concentrato sugli attaccanti dell’Atalanta. Ho già tanti pensieri. Il resto verrà dopo ed è lontano dalla mia concentrazione attuale”. Con queste parole ha rinsaldato un rapporto già solido con i tifosi.

