Calciomercato Juventus, Dybala out: il sostituto arriva dal Liverpool

Addio Dybala, calciomercato Juventus: la Joya sempre più vicina ad un addio. Si guarda in casa Liverpool: svelato il prossimo rinforzo

Dybala calciomercato Juventus / Con il passare dei giorni, si sono ridotte al lumicino le speranze che Paulo Dybala possa rinnovare il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2022. Le parti non hanno ancora raggiunto un accordo, e il tempo comincia a stringere: la Joya non si schioda dalla richiesta di un quadriennale da 15 milioni di euro annui. Cifra utopistica per il club bianconero, con Paratici che sarebbe pronto a metterne sul piatto “appena” 10, a stagione.

Con la sessione di calciomercato alle porte, e con un giocatore che il prossimo anno andrà in scadenza ( a meno di clamorosi colpi di scena), la Juve sarà in un certo senso costretta a sedersi al tavolo delle negoziazioni, nel caso in cui arrivasse un club disposto ad offrire almeno 50 milioni di euro. Cifra che non solo permetterebbe ai piemontesi di mettere a bilancio un’interessante plusvalenza, ma rappresenterebbe un buon viatico per sondare il terreno in vista del sostituto dell’argentino. E l’indiscrezione rilanciata da Diretta Goal è molto suggestiva in questo senso.