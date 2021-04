Calciomercato Juventus, addio Arthur: super scambio per il bomber

Arthur lascerà la Juventus? Calciomercato, il brasiliano possibile pedina di scambio per arrivare al centravanti

Arthur Juventus calciomercato Icardi / Tante idee, pochi soldi, molte ipotesi di scambio. Così si preannuncia la prossima sessione estiva di calciomercato per la Juventus, alla luce delle note vicissitudini sanitarie, ed un piazzamento in Champions League tutto da guadagnare, che potrebbe quantomeno salvare una stagione iniziata male, e proseguita peggio. Con Morata, Dybala e lo stesso Cristiano Ronaldo in bilico, i dirigenti della Vecchia Signora devono per forza di cose puntellare un reparto che necessita di rinforzi di un certo tipo.

Tra i tanti nomi sulla lista di Paratici, campeggia a caratteri cubitali quello di Mauro Icardi, da sempre nel mirino dei Campioni d’Italia uscenti, sin da quando l’argentino militava nelle fila dell’Inter. Dopo un anno giocato ad alti livelli, il rendimento del bomber sta vivendo un drastico ridimensionamento, anche perché Pochettino gli ha spesso preferito Moise Kean, che a differenza dell’ex Inter, si sacrifica più per la squadra e può essere utilizzato all’occorrenza come esterno di fascia. Nelle ultime settimane ci sono stati vari spifferi, relativi ad un presunto scambio Icardi-Dybala, o Icardi-Cr7. Ma l’indiscrezione rilanciata da Graziano Campi a Top Calcio 24 è assolutamente clamorosa e riguarda anche il centrocampista Arthur.