Kean alla Juventus, calciomercato: Ancelotti apre all’addio del bomber

Calciomercato Juventus, Kean pista viva: Carlo Ancelotti apre alla cessione dell’attaccante. Le ultime indiscrezioni

Calciomercato Juventus Kean / Il nome del momento è sicuramente quello di Moise Kean. Le prestazioni da urlo dell’attaccante italiano con la maglia del Paris Saint Germain hanno ridimensionato in maniera importante i suoi detrattori: l’ex Juve ha dimostrato qualità, tecnica, forza fisica, ma anche tanta tanta abnegazione, qualità mai banale per un calciatore che intende affermarsi ad alti livelli, la cui condotta negli anni di militanza in bianconero non è stata sempre irreprensibile.

E proprio la “Vecchia Signora” farebbe carte false pur di riabbracciare il figliol prodigo, ceduto all’Everton per 26 milioni di euro quasi due anni fa. Testa calda, si diceva. Nuovo Balotelli, lo si etichettava. E invece, Kean con costanza e determinazione, è riuscito a ritagliarsi un ruolo di prim’ordine nello scacchiere tattico prima di Tuchel e poi di Pochettino, soffiando di fatto il posto da titolare a Mauro Icardi.