Calciomercato Juventus, la pista porta in Bundesliga: c’è l’interesse

Calciomercato Juventus, i bianconeri alla ricerca di un attaccante avrebbero individuato nel portoghese il possibile sostituto di Morata

La situazione che riguarda Alvaro Morata è tutta da chiarire: la Juventus – che potrebbe versare altri 10 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid per rinnovare il prestito – starebbe valutando, anche, di lasciar andare via lo spagnolo per concentrarsi su altre opzioni. La sensazione, però, è che al momento l’ex Real Madrid e Chelsea, tra le altre, rimarrà ancora in bianconero.

In ogni caso però la Juve è attenta a tutte le occasioni che possono capitare durante il mercato. E una di queste porta direttamente in Bundesliga – secondo calciomercatoweb.it, anche perché, sull’attaccante, secondo quanto riportano in Germania, ci sarebbe una clausola rescissoria da 30 milioni che alletta, e anche molto, diversi top club europei. Soprattutto dopo la stagione che il portoghese sta disputando.

