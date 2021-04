Juventus, Ronaldo out: come cambia la formazione anti-Atalanta

La formazione della Juventus che affronterà domani l’Atalanta vedrà dei sicuri cambiamenti in attacco vista l’assenza di Cristiano Ronaldo.

L’attaccante portoghese infatti non sarà della sfida a causa di problema muscolare. Lo ha annunciato Pirlo durante la consueta conferenza stampa della vigilia. “Ronaldo domani non sarà della partita. In questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema al flessore nato dopo la gara di domenica scorsa, non si sente in grado di poter spingere e avrebbe rischiato troppo. Abbiamo deciso di lasciarlo a riposo e proveremo a recuperarlo per la partita di mercoledì” sono le parole dell’allenatore bianconero. Che sembra però avere chiare su chi schierare in avanti.

