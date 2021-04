Calciomercato Juventus, colpo De Paul: il segnale lanciato è chiaro

De Paul alla Juventus, calciomercato: l’argentino anche contro il Crotone ha dato prova del suo talento, sfoderando una prestazione sontuosa

De Paul Juventus calciomercato/ Anche contro il Crotone ha dimostrato di essere almeno una spanna sopra gli altri: corsa, dinamismo, tecnica, forza fisica, tiro da fuori: ingredienti che non possono non lasciare increduli gli estimatori di Rodrigo De Paul, vero e proprio gioiello in vetrina della prossima sessione estiva di calciomercato. L’Udinese lo ha blindato a parole, ma chiaramente di fronte ad un’offerta di 40 milioni di euro non potrà trattenerlo: cifra importante, certo, ma non eccessiva, per uno dei centrocampisti attualmente più forti della Seria A.

Mezzala su cui è forte da tempo l’interesse della Juve e dell’Inter, che hanno effettuato dei sondaggi la scorsa estate ma che fino ad ora non hanno affondato il colpo. Entrambi i club sono costretti a cedere prima di poter almeno sedersi al tavolo delle negoziazioni. Con l’entourage del calciatore non sarebbe facile trovare un accordo, proponendo un quadriennale a 2,5 milioni a stagione: con i friulani, però, c’è ancora molto da lavorare.