Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: i tifosi hanno già scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: i tifosi non hanno dubbi su chi dovrà essere il sostituto. La sconfitta di Bergamo pesa

#Pirloout #Allegriin

Basta, basta e ancora basta! Si ammettano gli errori e si chiami subito un allenatore VERO prima che sia troppo tardi. — Fabrizio Loreto (@fabrizioking93) April 18, 2021

Dopo 9 scudetti consecutivi neanche qualificati in champions… Pirlo abbi il coraggio di dimetterti e dire che non sei all’altezza! #PirloOut #AllegriIn — Luca Cucciatti (@LucaCucciatti) April 18, 2021

Allegri Juventus calciomercato / Da questi pochi twitt, emerge chiaramente quale debba essere il prossimo allenatore della Juventus per i supporters bianconeri, che invocano a gran voce l’esonero di Pirlo, o almeno le sue dimissioni. In quel di Bergamo Morata e compagni hanno perso nel finale una partita assolutamente sanguinosa, che potrebbe avere delle ripercussioni importanti nella corsa alla prossima Champions League. Come già vi abbiamo detto, ora la panchina di Pirlo traballa come non mai: decisivo, in questo senso, il prossimo match contro il Parma, un vero e proprio dentro o fuori per il Maestro.

Nel caso in cui si dovesse materializzare l’addio di Pirlo, la candidatura di Max Allegri tornerebbe prepotentemente in auge. In molti nostalgici già lo rimpiangono, anche se sull’ex tecnico della Juve è forte l’interessamento del Bayern, dal momento che Flick ha appena annunciato la separazione a fine stagione. Insomma, uno scenario tutto da definire: si preannuncia un finale di stagione ricco di colpi di scena