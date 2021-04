Calciomercato Juventus, assalto Chelsea: pronti 20 milioni

L’estate che si avvicina vedrà il calciomercato della Juventus sicuramente con tante operazioni in vista, sia in entrata che in uscita.

L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di rimanere al top sia in Italia che in Europa. E per farlo c’è bisogno di nuovi innesti, elementi che possano anche ringiovanire l’organico e renderlo competitivo per le prossime stagioni. Bisognerà però tenere d’occhio anche il bilancio. Ed è per questo motivo che non sono da escludere delle cessioni, che possano portare in dote un tesoretto importante.

LEGGI ANCHE –>Juventus, scambio a sinistra in vista in Premier League