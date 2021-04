Juventus, Pirlo sorride: contro il Parma ci sarà

La Juventus ha incassato una sconfitta di misura contro l’Atalanta che ha complicato la marcia della formazione bianconera verso il piazzamento Champions.

In queste ore si sta parlando tanto della Super League, la competizione che vede tra le squadre fondatrici anche la Juventus. Ma la concentrazione della squadra di Pirlo deve essere rivolta alla serie A e al match del turno infrasettimanale che vedrà i bianconeri ospitare il Parma. Una partita assolutamente da vincere, perché non si possono lasciare punti preziosi per strada in questo momento della stagione. Chiesa verrà rivalutato nei prossimi giorni dopo l’infortunio rimediato nell’ultima partita, ma non riuscirà a recuperare per la sfida ai ducali.

