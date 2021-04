Il CdA della Vecchia Signora, il 25 febbraio scorso, sottolinea una perdita di 113,7 milioni di euro, rispetto ai 50,3 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente. La spinta della Super League però fa volare il titolo Juventus in Borsa. A Piazza Affari ieri ha chiuso con un balzo del 17,85% a 0,91 euro. Numeri ai massimi da settembre 2020, facendole guadagnare, in una seduta, circa 183 milioni di euro di capitalizzazione. L’assemblea degli azionisti del Milan dell’ottobre scorso aveva approvato all’unanimità il bilancio del club chiuso con una perdita netta di 194,6 milioni di euro (145,98 milioni nel 2018-2019). Le casse interiste stanno altrettanto male, motivo per cui Zhang (deciso a restare come azionista di maggioranza in un nuovo assetto societario) è alla ricerca di un nuovo partner, la- voro affidato all’advisor Goldman Sachs. Dopo un periodo complicato fuori dal campo (stipendi posticipati, mercato invernale senza colpi) lo scena- rio è cambiato in meglio: con la vendita del 23% delle azioni di Suning, come ad alcune aziende di stato ha incassato 1,9 miliardi e reso meno pressante la ricerca di liquidità in Cina. Ora il tentativo di migliorare i conti passa dalla Superlega.