Juventus-Parma, Pirlo in conferenza: l’annuncio su Ronaldo

Juventus-Parma, Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani. C’è l’annuncio su Cristiano Ronaldo

“Restiamo concentrati”. Ha esordito così, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Parma. Svelando anche un particolare: “Questa mattina è venuto il presidente Agnelli a trovarci alla Continassa. Ha parlato alla squadra”. In un momento così delicato – tra qualificazione alla prossima Champions League e la nuova Superlega – il patron bianconero ha voluto dimostrare la propria vicinanza alla squadra. “Ci ha spiegato questo progetto, ci ha dato grande fiducia, ma la cosa più importante che ci ha detto è di continuare il nostro lavoro” ha spiegato il tecnico.

“Domani ci sarà Ronaldo, così come anche Buffon e penso anche Dybala che ha bisogno di giocare per ritrovare la migliore condizione”. Rientra il portoghese quindi, fermo domenica scorsa in casa dell’Atalanta, che tornerà dal primo minuto domani. “La squadra sta bene, stiamo ancora recuperando perché abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente. Ho già in testa alcune rotazioni, ma non cambierò tanto”.

