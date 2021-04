Calciomercato Juventus, assalto al bomber: ci sono altre due big di A

Nel prossimo calciomercato della Juventus sembrano esserci delle novità in arrivo per quanto riguarda il reparto offensivo bianconero.

Attualmente la Juventus può contare su tre attaccanti di ruolo in rosa. Cristiano Ronaldo ha ancora un anno di contratto con i bianconeri ed è stato confermato anche per il prossimo anno. Tuttavia non si esclude che di fronte ad una offerta irrinunciabile la Juve possa privarsi del suo campione, dalla carta d’identità comunque importante. Tutto da capire invece il futuro di Morata e Dybala. Per lo spagnolo potrebbe arrivare un rinnovo del prestito, mentre la chiave per decifrare la permanenza o meno dell’argentino sarà il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Senza la firma per il prolungamento Dybala potrebbe anche partire.

Calciomercato Juventus, per Vlahovic si preannuncia un’asta italiana