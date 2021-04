Formazioni ufficiali Juventus Parma, Serie A: stasera si disputerà la gara di campionato contro il Parma di D’Aversa.

Formazioni ufficiali Juventus Parma, Serie A: Andrea Pirlo e i ragazzi sono pronti a fare una partita importante questa sera all’Allianz Stadium, tre punti che potrebbero risultare fondamentali. Bianconeri in una fase cruciale per la stagione, perdere punti adesso risulta impossibile soprattutto perché i ragazzi ci credono ancora, e cercheranno in tutti i modi di concludere la stagione nella posizione migliore possibile. La vittoria contro il Napoli ha ridato quella fiducia, ma la sconfitta contro l’Atalanta ha rappresentato un ostacolo e, sempre di più, il rischio di non qualificarsi per la prossima Champions (Il Napoli è a 2 punti). Ora si vuole concludere l’annata al meglio delle possibilità. Una sfida fondamentale contro una compagine da non sottovalutare. Ci sarà un vero e proprio duello in campo.

Formazioni ufficiali Juventus Parma: le scelte di Pirlo

Una delle partite più importanti della stagione, e non si esagera a dirlo. Il maestro è pronto a cercare a differenza per riscattarsi da questa stagione, per ora, non delle più positive. Nella sfida infrasettimanale di Serie A, proverà in tutti modi ad offrire la squadra migliore contro un Parma tutt’altro che da sottovalutare. Ecco, quindi, gli undici che scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino: