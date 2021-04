Haaland e gli altri. Juventus, dove prendi i soldi per un top player?

La morte prematura della Super League blocca sul nascere i sogni della Juventus di ingaggiare i grandi campioni. Addio Haaland e non solo…

Ora la questione si complica, si fa delicata, da allarme rosso. I milioni che sarebbero piovuti dalla Super League sono evaporati e inguaiano da morire i bilanci delle compagini. La Juventus è tra quelle messe peggio, insieme al Barcellona e all’Inter. Facile ipotizzare che non ci saranno acquisti top, fatta esclusione per il Real Madrid. I blancos, infatti, non hanno effettuato mercato nelle ultime sessioni eppure sono ad un passo dall’ennesima finale di Champions League e vicini alla vetta nella Liga. Haaland? Soltanto il PSG potrà quindi pensarci…

Haaland e gli altri, addio

Come riportato da Calciomercato.it, la Superlega avrebbe fornito al Real Madrid un assist clamoroso per mettere le mani su Mbappe. Il francese, come noto, è lontano dal rinnovo con il Psg e il potere d’acquisto che i ‘Blancos’ avrebbero ottenuto in merito sarebbe stato insostenibile per i francesi. A tal punto che il piano sarebbe stato, nel 2022, andare a prendere anche Erling Haaland. A meno che, certo, non si fosse fatto avanti prima qualche altro club per il norvegese del Borussia Dortmund. E il pensiero va subito al Barcellona o magari alla Juventus.