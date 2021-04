Juventus Parma, Pirlo cerca “alibi” | A DAZN il “Maestro” fa discutere

Le parole di Andrea Pirlo dopo il fischio finale di Juventus Parma: ecco le parole del Maestro

Pirlo Juventus Parma / Una partita da vincere, e la Juventus di Andrea Pirlo è riuscita a cogliere il bottino pieno, battendo 3-1 il Parma allo Stadium e portandosi momentaneamente al terzo posto in classifica, in attesa del match dell’Atalanta, a meno uno dal Milan. Ai microfoni di Dazn, il tecnico bianconero ha rilasciato una breve dichiarazione nella quale ha espresso un proprio parere in merito alla gara. Ecco le sue parole:

“Siamo partiti un pò molli, ma era difficile fare il contrario alla luce di quanto successo negli ultimi giorni, compresa la sconfitta di Bergamo. Abbiamo poi acquisito consapevolezza dei nostri mezzi, e con il passare dei minuti la manovra è diventata sempre più fluida. Oggi era una partita da vincere, e lo abbiamo fatto, con un secondo tempo importante. Stiamo prendendo troppi goal: questo vuol dire che non sentiamo l’uomo in alcune situazioni di gioco e non possiamo permettercelo. Dybala quando non c’è, si sente: oggi ha fatto una buona partita, è in crescita. Ronaldo? Può capitare una serata no: sono sicuro che ci darà il suo contributo fino alla fine della stagione”