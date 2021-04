Calciomercato Juventus, Dybala out: il futuro della Joya è segnato

Dybala lascia la Juventus? Calciomercato, l’argentino sempre più lontano dai bianconeri. Sull’attaccante è piombato il Psg

Dybala Juventus calciomercato / L’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus “rischia” di terminare a stretto giro di posta. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione de “Il fantacalcio.it“, infatti, sarebbero molto ridotte le possibilità che l’argentino rinnovi il suo contratto con i bianconeri in scadenza la prossima estate. A nulla sono valsi i tentativi di negoziazioni tra le parti, con l’attaccante che non si è ancora smosso dalla richiesta di un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione.

Ecco perché l’ex Palermo potrebbe essere inserito in qualche affare, per evitare di perderlo a zero tra poco più di un anno. In questo senso, resta sempre in auge il possibile scambio tra Dybala e Icardi, con l’ex attaccante dell’Inter che è il primo nome sulla lista della dirigenza bianconera per rimpiazzare Alvaro Morata che, complice la seconda parte di stagione insufficiente, difficilmente sarà riscattato.