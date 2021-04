Superlega, è patto mercato tra Juve e Real: bianconeri avanti

Superlega, è patto di mercato tra la Juventus e il Real Madrid: bianconeri avanti nella corsa al fantasista dei blancos. Si chiude a 20 milioni

La Juve è avanti nella corsa al fantasista. Senza dubbi, al momento. Anche perché i rapporti tra i due club – dopo la nascita e la morte della Superlega – si sono rinforzati. Perez e Agnelli, i due maggiori promotori, hanno praticamente stretto un patto sul mercato. Che può portare a diverse soluzioni.

La principale riguarda il fantasista che in questa stagione ha veramente trovato poco spazio con Zidane. E che vorrebbe cambiare aria. Isco infatti è sul mercato. E secondo il sito todofichajes.com, i bianconeri sarebbero i favoriti nella trattativa. Per il 29enne si potrebbe chiudere a 20 milioni. E Paratici ci starebbe seriamente pensando.

Superlega, Isco obiettivo vicino

Diverse volte il nome dello spagnolo è stato accostato ai bianconeri. Ma questa volta le cose sembrano davvero vicine alla conclusione. La stagione vissuta da Isco non è stata esaltante. Tutt’altro. E la voglia di andare via è tanta, sopratutto se in panchina dovesse rimanere Zidane. In ogni caso, però, il centrocampista vuole un’altra esperienza. E in bianconero c’è già chi avrebbe messo la propria benedizione sulla trattativa.

Cristiano Ronaldo infatti ha già giocato con Isco alle dipendenze dei blancos. E avrebbe dato il suo assenso. Convinto che il fantasista può aiutare la Juventus nella prossima stagione. Se così fosse, si chiuderebbe anche un altro capitolo del prossimo mercato. Ovviamente quello del portoghese che continuerebbe in bianconero sfruttando l’altro anno di contratto che lo lega alla società di Agnelli per 30 milioni netti a stagione. Una cifra che al momento nessuno può garantirgli.