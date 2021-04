Cuadrado, la Juventus ha preso la decisione. Combiano sorpreso

Cuadrado ha toccato quota 18 assist stagionali, ma non ha ancora trovato la via della rete. La Juventus ha deciso per il suo contratto.

«Il solito moto perpetuo sulla sua corsia. Stavolta gioca alto, ma lo schema non cambia. Punta l’avversario e lo salta. Così arrivano due assist». La pagella della Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un bel 7 in pagella, fotografa la bella prestazione di Juan Cuadrado. Stagione di alto profilo quella del colombiano che la Vecchia Signora ha deciso di premiare. Arrivano, infatti, importanti notizie circa il rinnovo del suo contratto prossimo alla scadenza.

Cuadrado, pronto il rinnovo fino al 2023

L’edizione oggi in edicola di Tuttosport dipinge il ritratto di Juan Cuadrado. A trentadue anni ha messo insieme ben 18 assist stagionali ed è vicinissimo ai migliori in Europa. Non solo: lo ha fatto, a differenza per esempio di Thomas Muller, Harry Kane, Kevin De Bruyne ed Heung Min-Son, da terzino. E’ a un solo assist dal record bianconero di Paul Pogba che ne fece 15 nella stagione 2015/2016. Il rinnovo è ormai certo. Il contratto del colombiano andrà in scadenza nell’estate del 2022 ma la sensazione è che non ci siano dubbi. E’ centrale nei progetti della Juventus e per quanto riguarda il rinnovo sembra soltanto questione di tempo. Firmerà fino al 2023