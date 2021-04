Juventus, futuro presidente: cosa dicono le quote

In casa Juventus nelle ultime si è parlato tanto della Super League sospesa e di un possibile cambio al timone della società.

Ipotesi che al momento non sembra concretizzabile, Andrea Agnelli è intenzionato a guidare la Juventus verso sempre più alti traguardi. Il progetto di questa nuova competizione è stato sospeso, ma questo non può certo minare quella che è una certezza della società. Il presidente in questi anni ha lavorato molto affinchè la squadra rimanesse al top. Tuttavia non si escludono dei colpi di scena alla fine della stagione e i bookmaker guardano già avanti a quelli che potrebbero essere i suoi successori.

Juventus, per le quote Nasi in pole per prendere il posto di Agnelli. Ma c’è anche Del Piero

Come riporta Agipronews, le quote dei bookmaker danno già delle indicazioni su quelle che potrebbero essere le scelte societarie nel caso in cui si dovesse trovare il successore di Andrea Agnelli. In pole position, secondo i quotisti Snai, ci sarebbe Alessandro Nasi, vicepresidente di Exor. Potrebbe essere lui il presidente della Juventus, è bancato a 2.50. In lizza potrebbe esserci anche Evelina Christillin, quotata 5.00. E non si esclude nemmeno la discesa in campo direttamente di John Elkann, quotato a 7.50. Altra ipotesi suggestiva è quella di vedere al timone del club bianconero una leggenda come Alex Del Piero, idolo dei tifosi, quotato a 10. Non sembra invece avere il favore dei bookmakers l’ipotesi Lippi, quotato addirittura a 40.