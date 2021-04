Dybala-Sarri, destino intrecciato: Calciomercato Juventus, il progetto è chiaro

Calciomercato Juventus, Dybala segue Sarri? La Joya è sempre più lontana, e l’ex tecnico bianconero è vicino al Tottenham..

Dybala Juventus calciomercato Sarri / Sono passati molti mesi senza che del rinnovo non si veda neanche l’ombra. Stiamo parlando, ovviamente, della situazione contrattuale relativa a Paulo Dybala che sembra essere appesa ad un filo come non mai. La Joya è legata alla Juventus fino all’estate del 2022, e al momento ha detto no a tutte le proposte messe sul piatto dalla dirigenza bianconera: un muro contro muro che si trascina avanti da tempo, e che pare essere giunto ad una situazione di non ritorno.

Quadriennale da 15 milioni di euro la richiesta, a fronte della proposta della Vecchia Signora che si attesta sui 10 milioni di euro. Distanza ancora troppo ampia, ed ecco che l’ipotesi di un addio dell’ex Palermo si sta facendo sempre più strada. In tutto questo, Maurizio Sarri “rischia” di giocare un ruolo tutt’altro che ininfluente.