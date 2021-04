Calciomercato Juventus, De Paul incanta la Serie A: il prezzo è deciso

Calciomercato Juventus, De Paul è un nome che intriga: l’Udinese, dal canto suo, spara alto per il prezzo del cartellino

Calciomercato Juventus De Paul / Il reparto della Juventus che ha maggiormente sofferto in questa stagione è stato sicuramente il centrocampo. Lento, impacciato, senza passo, privo di idee: sono lontani i tempi in cui nella zona nevralgica del campo gravitavano i vari Pogba, Marchisio, Vidal o Pirlo, per citarne alcuni. Il divario rispetto alla concorrenza è enorme, e proprio la mediana rappresenta l’epicentro delle idee e dei muscoli di una squadra, senza del quale non si va da nessuna parte.

Lo ha capito ( forse troppo tardi) Fabio Paratici, che ha cominciato a sondare con molto interesse il profilo di Rodrigo De Paul, autore di una stagione strepitosa con la maglia dell’Udinese. Goals, corsa, dinamismo, fantasia, autorevolezza, classe: queste le caratteristiche dell’argentino classe ’94, che corrisponde all’identikit cercato dalla Vecchia Signora.