Calciomercato Juventus, il Psg piomba su Danilo e offre due contropartite

Danilo lascia la Juventus? Calciomercato, idea scambio con il Psg: doppia offerta sul piatto. I bianconeri cosa faranno?

Danilo Juventus calciomercato / Autore di una stagione importante sia in fase difensiva che in quella offensiva, il laterale destro della Juventus Danilo fa gola a molti club europei. Tra questi c’è sicuramente il Psg, alla ricerca di almeno un rinforzo importante per migliorare la propria “batteria” di esterni. L’ex Manchester City sembra trovarsi a proprio agio nella posizione “liquida” delineata su misura per lui da Andrea Pirlo, e ha riscattato almeno parzialmente la disastrosa stagione sotto la direzione di Maurizio Sarri, costellata più da infortuni che da presenze, a dire il vero.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, doppia sfida alla Fiorentina | Interessa la punta

La sua crescita esponenziale non è passata inosservata, e avrebbe catalizzato l’attenzione mediatica di molti addetti ai lavori. Il Psg valuta il da farsi, anche perché il club parigino non ha nessuna intenzione di esercitare il riscatto per Alessandro Florenzi, che dopo l’exploit iniziale, ha attraversato un lungo periodo di involuzione in termini prestazionali. Danilo, però, non è una pedina facilmente sacrificabile dalla Juventus, che chiede almeno 35-40 milioni per il proprio “centrocampista difensivo”: tuttavia, da non escludere il possibile inserimento nell’affare di contropartite tecniche gradite alla Vecchia Signora: Icardi o Paredes, per intenderci.