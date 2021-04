Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona: affare a costo zero

Calciomercato Juventus, l’asse con il Barcellona è surriscaldato: possibile un altro colpo dai blaugrana. Lo scenario

Calciomercato Juventus Dembele / In questi anni, il Barcellona e la Juventus hanno instaurato dialoghi piuttosto proficui, come confermato dall’affare che ha portato Arthur in bianconero e Miralem Pjanic in terra catalana. Il neo presidente Laporta ha annunciato che ci saranno necessariamente delle cessioni, per far quadrare un bilancio che rischia il collasso finanziario, alla luce di quanto sta accadendo anche e soprattutto a livello sanitario.

Sondato dalla Juventus anche in estate, l’esterno del Barca Ousmane Dembele non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: il contratto dell’esterno francese scade nel giugno del 2022, e al momento ogni dialogo per rinnovare il “sodalizio” è naufragato, con il calciatore che starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di cambiare aria. A rivelarlo è il quotidiano iberico Sport, da sempre molto attento alle vicende in casa Barcellona, che rivela come il calciatore piaccia e non poco alla Vecchia Signora, che potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane.