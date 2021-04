Calciomercato Juventus, ecco Donnarumma: l’indizio arriva dal Milan

Il calciomercato della Juventus vede la dirigenza bianconera impegnata alla ricerca degli innesti giusti per rinforzare la rosa bianconera.

E un grande campione potrebbe essere in arrivo. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, portiere del Milan e della nazionale italiana. Un estremo difensore giovane ma già con una grande esperienza a livello internazionale. Non ci sono dubbi sul fatto che attualmente sia uno dei portieri più forti del mondo. Il contratto con il Milan è in scadenza e sul rinnovo ci sono tanti dubbi. Prendere un campione del genere a parametro zero sarebbe senza’altro un colpo sensazionale. La Juventus sembra essere vicina al calciatore e un indizio pare confermarlo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, valzer delle panchine: può succedere di tutto

LEGGI ANCHE —>Juventus, dalla Germania tremano: vede solo il bianconero