Castrovilli alla Juventus, c’è l’idea di uno scambio con conguaglio

Paratici, nel caso restasse alla Juventus, sta valutando l’idea di portare Castrovilli alla Juventus. Sacrificherebbe Mckennie per prendere il dieci viola.

Gaetano Castrovilli sarà un nome caldissimo per la prossima sessione di mercato. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, dopo Federico Chiesa, la Juventus vuole portarlo a Torino. Per strappare il sì del numero 10 viola e sarebbe disposta ad un grande sacrificio. Si legge sul quotidiano che i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto McKennie, appena riscattato dallo Schalke04, più una ricca contropartita economica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco Donnarumma: l’indizio arriva dal Milan

Castrovilli alla Juve in cambio di Mckennie

La notizia ha iniziato a circolare con prepotenza sui social e i tifosi sono molti divisi se dare o meno il proprio benestare. Castrovilli è un buon giocatore che ha vissuto alti e bassi in una formazione in lotta per la salvezza. Imporsi alla Juventus sarebbe un altro discorso. Dall’estero, si muove anche l’Everton di Carlo Ancelotti. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali nella sede viola, che in questo momento vorrebbe provare a rinnovare per la seconda volta il contratto al centrocampista pugliese, che in questo momento vede la scadenza nel 2024. Se Paratici dovesse restare alla Vecchia Signora, però, potrebbe pensare di sferrare l’attacco decisivo. E, a sorpresa, il sacrificato, sarebbe Mckennie.