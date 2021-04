Calciomercato Juventus, dalla Spagna la bomba: “Lo vuole il Real Madrid”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna lanciano la bomba. “Lo vuole il Real Madrid”. Ecco le ultime indiscrezioni sul futuro bianconero

La bomba la lanciano in Spagna, precisamente “Don Balon”. Che entra nel dettaglio di una delle trattative più calde del futuro bianconero. Che non tocca solamente il ruolo dell’allenatore, ma anche quello del centravanti. E la chiusura sarebbe tutt’altro che scontata.

Si parla di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese, secondo il sito spagnolo, non avrebbe accettato al momento la proposta di rientro da parte della Juventus perché aspetta l’evolversi della situazione in casa Real Madrid. Florentino Perez non è sicuro del futuro di Zidane – che potrebbe essere contattato dalla Nazionale francese – e avrebbe fatto un abboccamento proprio con il livornese. Che di conseguenza attende sviluppi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro allenatore | Agnelli ha già deciso

LEGGI ANCHE: Juventus, 26 anni fa l’addio ad Andrea Fortunato

Calciomercato Juventus, anche Ronaldo pronto a lasciare

Nel contesto svelato, si parla anche di Cristiano Ronaldo, che non sta vivendo il suo momento migliore da quando è alla Juventus. Il portoghese lascerebbe sicuramente in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League – ma questo sarebbe scontato in ogni caso anche per una questione economica – ed è tentato dalla chiamata del Manchester United, l’unica davvero al momento ad aver cercato CR7.

Il Real Madrid avrebbe già capito di non essere in grado di piazzare il colpo, ma rimangono in piedi le piste che porterebbero Cristiano Ronaldo alla MLS. Contratti milionari per gli ultimi anni della sua carriera potrebbero spingere il portoghese ad accettare. Nonostante lo stesso abbia ancora un altro anno di contratto con la società torinese.