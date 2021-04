Juventus, 26 anni fa l’addio ad Andrea Fortunato

Per la Juventus oggi non sarà il giorno della partita con la Fiorentina, ma anche un triste anniversario per la perdita di un vero campione.

Ventisei anni fa infatti ci lasciava Andrea Fortunato, un ragazzo che il destino, sotto forma di una brutta malattia, si è portato via quando non aveva nemmeno compiuto 24 anni. Un vuoto ancora difficile da colmare. Esterno sinistro che la Juventus aveva portato a Torino dal Genoa, Fortunato era destinato senz’altro ad una carriera importante in bianconero. I tifosi che hanno già raggiunto gli “anta” sicuramente lo ricorderanno con particolare affetto. Così come ricorderanno il discorso di Vialli e la commozione della squadra durante i suoi funerali.

