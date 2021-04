Calciomercato Juventus, futuro allenatore | Agnelli ha già deciso

By

Calciomercato Juventus, la società bianconera avrebbe già deciso le mosse per il futuro. Il ritorno sembrerebbe essere quasi scontato

Oggi la Juventus, a Firenze, si gioca una fetta assai importante della propria stagione. Gli uomini di Pirlo non possono sbagliare se vogliono sperare ancora in un posto nella prossima Champions League. A obiettivo raggiunto – c’è anche la finale di Coppa Italia nel mezzo – si tireranno le somme della stagione. Anche se secondo le ultime indiscrezioni, il presidente avrebbe già deciso il futuro.

A parlare è il giornalista Luca Momblano, vicino all’ambiente bianconero, che ha TopCalcio24 ha sottolineato come Andrea Agnelli, in caso di riconferma al suo posto da parte della Exor, proprietaria bianconera, “cambierebbe la dirigenza e punterebbe su Allegri al posto di Pirlo”. Una decisione quindi già presa, anche perché, lo stesso Momblano, spiega di non avere “nessun riscontro su Alessandro Nasi”.

