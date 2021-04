Giroud alla Juventus, arriva la “sentenza” sull’operazione col Chelsea

Cristiano Ronaldo ha bocciato l’acquito di Giroud da parte della Juventus. CR7 gradirebbe un altro centravanti per il prossimo campionato.

Il portale “Don Balon” lancia dalla Spagna un’indiscrezione di calciomercato che riguarda la Juventus. I bianconeri ancora non conoscono il proprio destino, non sanno se militeranno nel prossimo torneo in Champions. Non sanno come sarà composto il management della società e non hanno idea di chi si accomoderà in panchina. Nonostante questo, Paratici continua a lavorare per il futuro come se toccasse ancora ad Andrea Pirlo. In quest’ottica il nome di Olivier Giroud del Chelsea continua ad essere un nome spendibile per la prima linea bianconera. E’ qui, tuttavia, che si è incontrato un muro.

Cristiano Ronaldo, no a Giroud

Stando a quanto emerge dalla testata iberica però Cristiano Ronaldo non avrebbe accolto la notizia con particolare calore, alla luce anche dell’età avanzata dell’ex Arsenal. CR7 quindi non gradisce l’eventuale acquisto, ma al contrario la Juventus ritiene che Giroud offrire prestazioni positive vista la sua esperienza nelle maggiori competizioni, sia nazionali che internazionali. Durante i primi due anni di militanza inoltre è stato dato spazio anche all’opinione di Ronaldo, ma dopo il nuovo fallimento Champions i bianconeri hanno iniziato a guardare al futuro cambiando le carte in tavola.